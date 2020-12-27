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    • 27.12.2020 11:44
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    'da torbacı operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberi... 'da il genelinde yapılan operasyonlarında 32 kişi gözaltına alındı. Operasyomlarda 12 kilo 109 gram ele geçirildi.

    DHA
    İstanbul'da torbacı operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    'da il genelinde yapılan operasyonlarında 32 kişi gözaltına alındı.

    Operasyonlarda 12 kilo 109 gram ele geçirilirken, operasyon anları kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe leri polisler dün "torbacı olarak tabir edilen "sokak satıcılarına" yönelik çalışma yaptı.

    Çok sayıda ilçede yapılan operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 12 kilo 109 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yine yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız silah ile bu silahlara ait mermiler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya da el konuldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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