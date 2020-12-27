Minibüsçülerden pes dedirten hile! Ayakta yolcu almak için bakın ne yaptılar!

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından toplu ulaşım araçlarında yapılan düzenlemeler kapsamında minibüslerin fazla yolcu taşıması yasaklandı. Araçlarda camların ışık geçirgenliği en az yüzde 70 olması gerekiyor ancak İstanbul'da cam filmi takan bazı minibüs sürücüleri, araçlarının içinin görünmemesi için bu kurala uymuyor. İçeride ışık da yakmayan minibüsler, içi görünmez halde ilerliyor. Kentin birçok noktasında çekilen görüntülerde içi çok sayıda yolcu bulunan minibüslerin cam ve ışık hilesiyle boşmuş gibi yollarına devam ettiği görüldü.

Trafik ve Yol Güvenliği uzmanı Suat Sarı, "Bakanlık da yan camlara film uygulamasını ulusal güvenlik açısından uygun görmüyor. Araçların içlerinin görünmesi lazım. Şüpheli durumların tespit edilmesini zorlaştırdığı sebebiyle yan camlara bu film uygulaması yapılmaması lazım" dedi.

"BAKANLIK YAN CAMLARA FİLM UYGULAMASINI ULUSAL GÜVENLİK AÇISINDAN UYGUN GÖRMÜYOR"

"Genellikle emniyet tarafından hem aracın güvenliği için hem de trafik güvenliği için filmler çok çok önem arz ediyor." diyen Suat Sarı, şöyle konuştu: