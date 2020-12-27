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    • 27.12.2020 09:13
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    'da operasyonu! Sahte sürücü belgesi, naylon fatura, sahte sigorya poliçesi...

    'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve ekiplerinin düzenlediği oprasyonda kendisiyle irtibata geçen kişilere sahte sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı, işyerleri için naylon fatura, araçlara ise sahte araç tescil belgesi ile poliçesi düzenleyen M.K. isimli şüpheli tutuklandı.

    İstanbul'da sahte belge operasyonu!

    Avcılar'da evinde oluşturduğu gizli bölmede düzenlediği iddia edilen bir kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve ekipleri, M.K. isimli şüphelinin, kendisiyle irtibata geçen kişilere sahte sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı, işyerleri için naylon fatura, araçlara ise sahte araç tescil belgesi ile poliçesi düzenlediği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Yapılan araştırmada şüphelinin sahte belgeleri, Avcılar'daki evinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen şahıslara teslim ettiğini belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

    Operasyonda, şüpheli M.K, gözaltına alındı. Zanlının evinde inceleme yapan ekipler, portmanto ile kamufle edilerek matbaaya dönüştürülmüş bir odaya rastladı.

    Burada yapılan aramada, 10 adet içeriği doldurulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiş çeşitli araçlara ait sahte araç tescil belgesi, bin adet doldurulmaya hazır Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, 2 bin adet araç tescil belgesi, bin adet sürücü belgesi, 2 adet PVC kaplama makinesi, bir adet bilgisayar, bir adet yazıcı, bir adet soğuk damga makinesi ile çok sayıda çeşitli şirket, araç ve şahıs adına düzenlenmiş sahte kaşe, fatura ve araç sigorta poliçesi ele geçirildi.

    Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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    Haberler Güncel İstanbul'da sahte belge operasyonu! Sahte sürücü belgesi, naylon fatura, sahte sigorya poliçesi...