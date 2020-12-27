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    • 27.12.2020 10:14
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    ! İşte püf noktası…

    dün akşamdan bu yana en çok araştırılanlar arasında yer aldı. TV8’in sevilen yarışması Masterchef yarışmasında yapılan lezzetler oldukça dikkat çekiyor ve izleyiciler de tariflerini araştırıyor. Masterchef son bölümde yapılan baklava yoğun ilgi gördü ve evde nasıl yapılabileceği, hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği araştırılmaya başlandı. Peki İşte püf noktası…

    takvim.com.tr
    Baklava tarifi! Evde baklava nasıl yapılır? İşte püf noktası…

    Büyükten küçüğe hemen hemen herkesin sevdiği, şerbetli tatlı denilince akla ilk gelen baklava tarifi, dün akşam Masterchef yarışmasında yapılınca daha bir merakla araştırılmaya başlandı. Evde baklava nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arayan vatandaşlar kendi tatlılarını kendileri yaparak sevdiklerine sunmak istiyor. Peki püf noktası nedir, baklava yaparken hangi yollar izlenir? İşte ayrıntılar…

    EVDE BAKLAVA NASIL YAPILIR?

    Malzemeler:
    3 yumurta
    1 su bardağı süt
    1 su bardağı sıvı yağ
    1 adet kabartma tozu
    1 yemek kaşığı sirke
    Yarım çay kaşığı tuz
    6 su bardağı un (klasik su bardakları ile tam 6 bardak aldı ancak biraz az biraz fazla kullanabilirsiniz, ölçülerinize göre değişebilir)

    İçi için;
    Kırılmış ceviz ya da fındık

    Açmak için;
    Mısır nişastası

    Şerbeti için;
    4 bardak şeker
    5 bardak su
    Bir kaç damla limon suyu

    Üzeri için;
    300 g tereyağı ya da margarin

    Yapılışı:
    Kolay ev baklavası hazırlamak için öncelikle yumurtayı, sütü, sıvı yağı, sirkeyi, kabartma tozunu ve tuzu yoğurma kabına boşaltın ve alabildiğince un ekleyerek ortalama yumuşalıkta bir hamur elde edinceye kadar yoğurunuz.
    Hazırladığınız hamuru 30 eşit parçaya bölünüz.
    Bu parçaları tek tek tabak büyüklüğünde açarak aralarına nişasta serpip 10 ar 10 ar üst üste koyun.
    10'arlı olarak grupladığımız bu üç parçadan parçalardan her birini merdane yardımı ile tepsi büyüklüğüne getirin.
    Merdane ile açtığınız hamurların aralarına ceviz ya da fındık serperek üst üste yerleştirin.
    Dilediğiniz şekilde kesin ve üzerine her yerine eşit şekilde gelmesine dikkat ederek eritilmiş yağın yarısını dökün.
    Önceden ısıtılmış 180°C fırına sürün hafif rengi değiştiğinde fırından alarak kalan yağı gezdirin ve tekrar fırına sürün altı üstü kızarana kadar pişirin…

    Şerbetinin Yapılışı;

    4 bardak şeker ve 5 bardak suyu tencereye koyup 15 dk kaynattıktan sonra şerbetin içerisine bir kaç damla limon damlatarak 1-2 dk daha kaynatın.
    Bu tarifte kullanılan tepsi 42 cm çapındadır. Bu ölçüye yakın bir tepsi tercih edebilirsiniz.
    Soğuk baklavanın üzerine sıcak şerbeti dökün.
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    Haberler Güncel Baklava tarifi! Evde baklava nasıl yapılır? İşte püf noktası…