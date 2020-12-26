BEYAZ EŞYA DA 6 TAKSİT DÜŞÜRÜLDÜ

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı 12'yi geçemeyecek.