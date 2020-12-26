Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başta olmak üzere diyalog kanallarının ön koşulsuz olarak açılması konusundaki tutumlarında bir değişiklik olmadığını belirten Aksoy, "Ancak, Yunanistan'ın bölgede gerginliği arttırıcı ve kışkırtıcı adımlarının devam ettiğini görüyoruz.