Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır? 2021 iller arası tayin kurası ne zaman?

2021 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu kurası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bakanlık bünyesinde çalışan sağlık personelleri iller arası tayinlerle ilgili araştırma yapıyor. 30 Aralık'a kadar sürecek başvuruların ardından atamalar 2021'de başlayacak. Peki, kura çekilişi ne zaman? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı!