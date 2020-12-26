Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır? 2021 iller arası tayin kurası ne zaman?

2021 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu kurası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bakanlık bünyesinde çalışan sağlık personelleri iller arası tayinlerle ilgili araştırma yapıyor. 30 Aralık'a kadar sürecek başvuruların ardından atamalar 2021'de başlayacak. Peki, kura çekilişi ne zaman? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı!
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları 25 Aralık'ta başladı ve 30 Aralık Çarşamba saat 18:00' kadar devam edecek.
Başvurular; Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.
KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2021 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.01.2021 tarihi Salı günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.
Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.