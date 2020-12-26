



TOKİ'DEN DOĞRU ÖRNEKLER

Türkiye'de 1.5 milyonu acil dönüşmesi gereken 6.7 milyon riskli konut olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "2012'den bu yana 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda, ülke genelinde, sahada yatırım değeri 81 milyar TL olan 272 bin 261 sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. 2021'de bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemize başlayacağız" dedi. TOKİ ve Emlak Konut GYO'nun dönüşüme ağırlık vereceğini belirten Kurum, "Kentsel dönüşüm ve diğer projelerde TOKİ, halk ekmek fabrikasıdır. TOKİ, doğru örnekleri yapacak ve piyasadaki hareketi yönlendirecek kabiliyete hazır. Emlak Konut orta gelir ve üstüne hitap eden projelerde bunu yapacak. TOKİ de alt gelir ve dönüşüm projelerinde bu örneklerin sayısını arttıracak" diye konuştu.