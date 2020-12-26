Kocaeli su kesintisi ne zaman başlayacak? Kocaeli su kesintisi kaç saat sürecek?

Kocaeli su kesintisi kaç saat sürecek? Kocaeli su kesintisi ne zaman başlayacak? Kocaeli'de 2 gün boyunca yaşanacak su kesintisi nedeniyle vatandaşlar şimdiden önlemini alıyor. Kesinti öncesi su depolamak isteyenler bidon satın alıp eksiklerini gideriyor. Peki, Kocaeli su kesintisi ne zaman?
KOCAELİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN?
Kocaeli'de planlı su kesintisi yaşanacak. 28 Aralık Pazartesi akşamı başlayacak kesinti, 30 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'e kadar sürecek.
Devlet Demiryolları'nın Hereke'de yürüttüğü 3'üncü tren hattı inşaat çalışmaları kapsamında 2 metre çaplı ana isale hattının güzergahı değiştirilecek.
Bu sebeple Kocaeli'de 48 saat süre ile su kesintisi yapılacak.
28 Aralık Pazartesi akşamı saat 23.00 itibarıyla başlanması planlanan çalışmanın 30 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te tamamlanması öngörülüyor.
Çalışmalar neticesinde devam eden yüksek hızlı tren seferleri daha verimli ve emniyetli hale gelecek, Adapazarı Ekspresi'nin sefer sayıları artırılacak.