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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Otel ve villalarda yılbaşı partisine izin yok

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan 'nde kıldı. Erdoğan camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılbaşı gecesı i alınan tedbirler konusunda net konuştu.


    Başkan Erdoğan, salgına karşı yılbaşı gecesı i alınan tedbirler konusunda net konuştu:

    Bu tür partiler, otellerde villalarda olsun, güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. gerekli operasyonu yapacak.

    Çünkü bizim için insanımızın hayatı her şeyden önemlidir. devlet olarak görevimiz vatandaşımızın sağlığını korumaktır...



    Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da kıldı. Daha sonra bir dükkandan alışveriş yaptı.



    ÖZÜ SÖZÜ BİR
    Başkan Recep     Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan 'nde kıldı. Erdoğan camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. ile ilişkilerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "'in benim için ifadeleri aynen kendini de ifade eden sözlerdir. Sayın Putin'le tanıştığımdan bu yana ben de aynen bu şekilde kendisini tanıdım. Özü sözü bir, verdiği sözde duran biri" dedi.

    Erdoğan aşı konusunda da konuştu: Değerli arkadaşlar ben bir tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım, sağlık kurulum ve bunun yanı sıra bakanım var. Çin'den 50 milyon doz gelecek. Aşılama sürecini sağlık olmak üzere başlatacağız. Aşı olacağımı Ayasofya Camisi'nden bir Cuma çıkışında açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı bu hassasiyete davet ediyorum. Bu işin bilirkişileri doktorlarımızdır. Bu alanda konuşması gereken hocalarımızdır.


    BİR BAYRAK RÜZGAR BEKLİYOR
    İletişim     Başkanlığı'nca Sarıkamış Destanı'nın 106. yılına özel klip hazırlandı. Klipte Başkan Erdoğan "Bir bayrak rüzgar bekliyor" şiirini okudu.

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