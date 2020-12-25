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    • 25.12.2020 16:23
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    Kayseri'de 702 litre sahte içki ele geçirildi

    Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 702 litre sahte içki ve 7 litre etil alkol ele geçirildi.

    DHA
    Kayseri'de 702 litre sahte içki ele geçirildi

    Kayseri'de eve düzenlenen operasyonda 702 litre sahte içki ve 7 litre etil alkol ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde bir ikametgahta kaçak içki imal edilerek piyasaya sürüldüğünü belirledi.

    Adrese düzenlenen operasyonda 702 litre şarap, 7 litre etil alkol, şarap yapımında kullanılan damıtma kazanı, alkolmetre ve doluma hazır boş alkol şişeleri ele geçirildi.

    Gözaltına alınan İran uyruklu S.L. hakkında adli işlem başlatıldı.

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