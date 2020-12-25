Tekkeköy (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Coronavirüs, Samsun Tekkeköy'deki Karaperçin Mahallesi'ne uğrayamadı. Herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu 100 haneli mahallede, ev ziyaretleri yasaklandı. Cami hoparlöründen Coronavirüs'e karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı. Böylece hiç pozitif vaka çıkmadı. Mahalle Muhtarı Cevdet Karaduman, "Kurallara özen gösteriyoruz. Maskemizi bile çöpe atmıyoruz, ateşte yakıyoruz" diyerek alınan tedbirleri anlattı

BÜYÜK ZAFER



Mersin'de Halil Topçu (92) ile eşi Elif Topçu (82), 3 Aralık'ta pozitif çıktı. 21 Günlük tedaviyle hastalığı atlattı. Herkesi uyardı: Bu hastalık çok kötü bir hastalık. Herkes kurallara uysun ve hastalığa karşı mücadele etsin.

KABRİSYAN



Düzce'de mermer mezar ustası Ömer Faruk Hakseven, Coronavirüs nedeniyle işlerinin arttığını söyledi. Kurallara uymayanlara şöyle seslendi: Maskenizi takın. Bu işin şakası yok. Bize daha fazla iş çıkarmayın.

DEĞİŞİK HESAP



Trabzon'da covid-19 tedbirleri artırıldı. Ancak HES kontrolü yanlış anlaşıldı! Kentin en işlek caddesine yaya olarak giriş yapanlara HES kodu sorgulaması uygulandı. Fakat minibüsten veya özel aracından inerek caddede gezenler uygulamaya takılmadı!

AŞILAR PAZARTESİ TÜRKİYE'DE



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SinoVac aşısının pazartesi sabahı geleceğini açıkladı: İlk planda 3 milyon olarak gelecek. Şubat sonuna kadar 50 milyon gibi bir sözleşme yapıldı. Koruyuculuğu yüzde 91,25. Biontech-Pfizer aşısı ise Mart sonuna kadar 4.5 milyon gibi planladık. Bunu bir takvimle netleştirerek Uğur Hoca bildirmiş olacak. Toplam 30 milyona kadar alım planı yaptık.

İNDİ BİNDİ TARİFE



İstanbul polisi, dün COVİD-19 denetimine çıktı. Esenyurt'ta fazladan 25 yolcu taşıyan minibüse ceza yazıldı. Denetim sırasında polisin indirdiği yolcular yeniden araca binince komik anlar yaşandı! Vatandaşlar ekiplerin ikinci müdahalesinin ardından başka minibüse alındı.

İLAÇ GİBİ HABER



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya Corona hastalarını ilaç kullanmaları konusunda uyardı: 1 hafta ilaç kullanmayan pozitif bir hasta solunum yetmezliği yaşar, bu hastayı kaybetme noktasına kadar gider.