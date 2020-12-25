385 savcıya yeni görev

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi dün yayınlandı. İstanbul Başsavcılığı görevine Adalet Bakanı Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Sincan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça getirildi.

TACİZCİYİ KORUDU

CHP, taciz ve tecavüz skandallarıyla sarsıldı. Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ı temize çıkardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Taciz ve tecavüz söz konusu değil" açıklaması yaptı.

PAŞİNYAN'A KÖTÜ SÜRPRİZ

Ermenistan, işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'a bıraktı. Başbakan Paşinyan, büyük tepki topladı. Dün göstericiler Başbakanlık binasını kuşattı. "Paşinyan istifa" sloganları atıldı.

Mutasyon alarmı

Mutasyona uğrayan COVİD- 19'a karşı sıkı tedbirler alındı. Çin, İngiltere'ye uçuş yasağı başlattı. Mutant virüs Singapur'da da ortaya çıktı.

LAMA'DAN GELEN ŞİFA

ABD'li bilim adamları COVİD- 19'a karşı düğmeye bastı. Lamadan alınan 'nano antikorları' virüsü öldürmeyi başardı. Şimdi bu antikorlardan burun spreyi yapılacak.