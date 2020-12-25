Noel ne zaman? Noel anlamı nedir? Noel neden kutlanıyor?

NOEL NE ZAMAN KUTLANIR?

24 Aralık gecesi ve 25 Aralık günü Hıristiyanlar için özel bir gece ve özel bir gündür. Dünyadaki 2.2 milyar Hristiyan 24 Aralık gecesi ile 25 Aralık gününü Noel / Christmas olarak kutlar.

NOEL İLE YILBAŞI FARKI NEDİR?

Noel Bayramı sık sık yılbaşı ile karıştırılıyor ancak ikisi aynı şey değil. Noel, İsa Peygamber'in doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayram. Yılbaşı ise belli bir dinin bayramı değil, birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen ad. Noel 25 Aralık'ta kutlanırken; yılbaşı 31 Aralık gecesi kutlanıyor.