Bebeğimi kurtarın (Yurttan haberler)

Kütahya'da Mehmet Mercan (35), 2 yıl önce Faslı Gizella ile evlendi. Mercan, eşinin bu evlilikten doğan 1.5 yaşındaki kızını da alıp evden kaçtığını ve çocuğuna işkence yapıldığını söyledi.

Minik bebeğin ayaklarındaki yanık izleri olan fotoğrafları gösteren baba, "Karım bebeğimizi alarak Iraklı bir adamla evden kaçtı kızım Rukiye'ye işkence yapılıyor, Allah rızası için bebeğimi kurtarın" dedi. İHSAN TUNÇOĞLU



CEPÇİ HIRSIZLAR!

İstanbul Okmeydanı'nda bir mağazada müşteri S.P.'nin (42) cep telefonunu çalan iki kız aranıyor. Şikayetçi olan S.P. "Daha önce de yaşlı bir kadının emekli parasını çalarken dolmuşta yakalanmış ama kaçmışlar" dedi. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı. YUNUS EMRE KAVAK

HEM DAYAK YEDİ HEM İŞİNDEN OLDU



Konya'da bir zincir market şubesinde çıkan öğle yemeği tartışmasında sorumlu müdür yardımcısı tarafından market içerisinde tekme-tokat dövülen evli ve 2 çocuk annesi H.Ş. (28) ikinci bir şok daha yaşadı. İşinden atıldı. TOLGA YANIK



23.5 MİLYON DEVRETTİ



6 bilen çıkmayınca 23 milyon 564 bin 594 lira devretti. 5 bilenler 25 bin 538'er, 4 bilenler 542'şer, 3 bilenler 28'er, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

O KOCA CAN VERDİ



Konya'da Muhammet Karadayı (26), salı günü 2. kez boşandığı eşi Esmanur Karadayı'yı (22) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra başına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karadayı da dün yaşamını yitirdi.

BOŞANIYORUM ÇOK MUTLUYUM



Zonguldak'ta maden işçisi Serkan Tepebaşı (37), boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine, 'Asıl evlenen evde kalır. Boşanıyorum çok mutluyum' diye yazdığı otomobiliyle geldi. Tepebaşı, "İnsanlara bunu göstermek istedim. Boşandıktan sonra da mutlu olan insanlar var" dedi.