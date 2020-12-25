Başkan Erdoğan, üç müzenin açılışında konuştu: Meydanı bırakmayız

Başkan Erdoğan, Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi restorasyonu sonrası düzenlenen törene canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan, "Türkiye bir dönem maalesef tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını koparmak için özel gayret sarf eden faşist bir zihniyetin tasallutu altında kalmıştır. Ecdadın binbir emekle kurduğu şehirlerimiz, binlerce yıllık medeniyet değerlerimiz bilinçli şekilde tahrip edilmiştir. Bu nesiller arasında kopukluğa da yol açmıştır" dedi.
Başkan şöyle devam etti: Tarihini bilmeyen, değerlerine bigane nesiller yetiştirme çabaları yüzünden ülkemiz milletimizi huzura ve zenginliğe ulaştıracak altın kıymetinde yıllarını ve imkanlarını heba etmiştir. Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonunu işaret etmemizin sebebi işte budur.
Erdoğan, Lille'de harikalar yaratan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı Külliye'de kabul etti.