Yarın otobüsler, metro, metrobüs, İETT, taksiler çalışıyor mu? Hafta sonu otobüs metrobüs var mı?

Sokağa çıkma yasağında hafta sonu otobüs metrobüs var mı? Yarın otobüsler, metro, metrobüs, İETT, taksiler çalışıyor mu? Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında, istisna kapsamında olan ve işe gitmesi gereken vatandaşlar otobüslerin durumunu sorguluyor. İstanbul'da toplu taşıma kullanacak kişilerin merak ettiği konular arasında metro, metrobüs, İETT, taksiler çalışıyor mu geliyor.

YARIN OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde bu hafta sonu 18 Aralık Cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere 21 Aralık Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu çerçevede hafta sonu sefer tarifelerimizde aşağıdaki şekilde güncelleme yapılmıştır.