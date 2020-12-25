Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.12.2020 13:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.12.2020 13:59
    ABONE OL

    Yarın otobüsler, metro, metrobüs, İETT, taksiler çalışıyor mu? Hafta sonu otobüs metrobüs var mı?

    Sokağa çıkma yasağında otobüslerin ve diğer ulaşım araçlarının çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasaktan muaf olabilenler bu süreçte dışarı çıkabiliyor. Peki İstanbul’da işe gitmek isteyenler için metro, metrobüs, İETT, taksiler çalışıyor mu? ? İşte merak edilen konuyla ilgili detaylar…

    takvim.com.tr
    Yarın otobüsler, metro, metrobüs, İETT, taksiler çalışıyor mu? Hafta sonu otobüs metrobüs var mı?

    Sokağa çıkma yasağında hafta sonu otobüs metrobüs var mı? Yarın otobüsler, metro, metrobüs, İETT, taksiler çalışıyor mu? Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında, istisna kapsamında olan ve işe gitmesi gereken vatandaşlar otobüslerin durumunu sorguluyor. İstanbul'da toplu taşıma kullanacak kişilerin merak ettiği konular arasında metro, metrobüs, İETT, taksiler çalışıyor mu geliyor.

    YARIN OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

    İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde bu hafta sonu 18 Aralık Cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere 21 Aralık Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu çerçevede hafta sonu sefer tarifelerimizde aşağıdaki şekilde güncelleme yapılmıştır.

    Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere;

    Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. 21 Aralık Pazartesi itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.

    Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:

    M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

    M1B Yenikapı-Kirazlı

    M2 Yenikapı-Hacıosman

    M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

    M4 Kadıköy-Tavşantepe

    M5 Üsküdar-Çekmeköy

    M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

    T1 Kabataş-Bağcılar

    T4 Topkapı-Mescid-i Selam

    Aşağıda listelenen hatlarımız ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacaktır. 21 Aralık Pazartesi saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.

    6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

    F1 Taksim-Kabataş füniküler,

    T3 Kadıköy-Moda tramvay,

    TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

    TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.

    Kısıtlama süresince zorunlu görevleri nedeni ile metro ve tramvayları kullanacak vatandaşlarımız için 2 gün boyunca her gün 1.468 işletme ve teknik çalışanımız görevleri başında ve İstanbul'a hizmet vermeye devam edecektir.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Yarın otobüsler, metro, metrobüs, İETT, taksiler çalışıyor mu? Hafta sonu otobüs metrobüs var mı?