Yarın otobüsler, metro, metrobüs, İETT, taksiler çalışıyor mu? Hafta sonu otobüs metrobüs var mı?

Sokağa çıkma yasağında hafta sonu otobüs metrobüs var mı? Yarın otobüsler, metro, metrobüs, İETT, taksiler çalışıyor mu? Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında, istisna kapsamında olan ve işe gitmesi gereken vatandaşlar otobüslerin durumunu sorguluyor. İstanbul'da toplu taşıma kullanacak kişilerin merak ettiği konular arasında metro, metrobüs, İETT, taksiler çalışıyor mu geliyor.
YARIN OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde bu hafta sonu 18 Aralık Cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere 21 Aralık Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu çerçevede hafta sonu sefer tarifelerimizde aşağıdaki şekilde güncelleme yapılmıştır.
Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere;
Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. 21 Aralık Pazartesi itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.
Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:
M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
Aşağıda listelenen hatlarımız ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacaktır. 21 Aralık Pazartesi saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.
6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,
F1 Taksim-Kabataş füniküler,
T3 Kadıköy-Moda tramvay,
TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,
TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.
Kısıtlama süresince zorunlu görevleri nedeni ile metro ve tramvayları kullanacak vatandaşlarımız için 2 gün boyunca her gün 1.468 işletme ve teknik çalışanımız görevleri başında ve İstanbul'a hizmet vermeye devam edecektir.