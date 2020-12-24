Tuzla’da 7. kattaki balkondan düşen kadın ağır yaralandı! Onu kurtarmaya çalışan sevgilisi ise kurtarılamadı

İstanbul Tuzla'da lüks bir sitede bulunan binanın 7. katında Özbekistanlı kız arkadaşıyla birlikte oturan Eren Erkilet, dün akşam doğum gününü kutladı. Erkilet'in kız arkadaşı evlerinin Fransız balkonundan battaniye silkelediği sırada korkulukların kopmasıyla dengesini kaybetti.
Eren Erkilet ise sevgilisini tutmak istedi. Genç kadın, 4. kattaki boş dairenin balkonuna düştü. Erkilet ise 7. kattan zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine lüks siteye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, hastanede tedavi altına alındı.