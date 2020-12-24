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    • 24.12.2020 15:07
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    SON DAKİKA: Terör örgütü 'nın 'çukur' teröristleri hafıza kartından çıktı: 10 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, Cizre'de terör örgütünün çukur eylemleri sırasında kullandığı sözde karargah binasının yıkıntıları arasında 5 yıl sonra toprağa gömülü hafıza kartı bulundu. Deşifre edilen karttaki fotoğraflardan yola çıkan ekipler 10 kişiyi gözaltına aldı.

    Çukur teröristleri hafıza kartından çıktı

    "Çukur"un hafızası toprağa gömülü SD karttan çıktı. Hafıza kartında bulunan fotoğraflardaki teröristler tek tek tespit edildi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'nın gizli şehir yapılanmasına büyük darbe vuruldu.




    5 YIL SONRA BULUNDU
    Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik araştırma başlattı. 5 yıl önceki çukur olayları sırasında yıkılan sözde karargah binasında da inceleme yapıldı. Molozlar arasında toprağa gömülü hafıza kartı bulundu.




    YÜZLERCE FOTOĞRAF TARANDI
    Bilişim uzmanlarının çalışmaları aylar sürdü. Karttaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı.




    Eli silahlı teröristlerin bulunduğu fotoğraflar kare kare incelendi. Bölücü terör örgütünün gizli şehir yapılanmasına bağlı eylemciler tespit edildi.



    TRT Haber'in aktardığı habere göre, çukur eylemlerine katılan ve bu anlarda silahlarıyla poz veren teröristlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

    Hafıza kartındaki fotoğraflara yönelik polisin teknik incelemesi hala sürüyor.

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