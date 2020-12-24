



TRT Haber'in aktardığı habere göre, çukur eylemlerine katılan ve bu anlarda silahlarıyla poz veren teröristlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.



Hafıza kartındaki fotoğraflara yönelik polisin teknik incelemesi hala sürüyor.



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