KPSS lise mezunu 70 puanla nerelere atanır? 71,72,73,74,75,76,77,78,79, 70 ve 80 puan ile alan yerler 2020! KPSS ortaöğretim puanı ile atanan yerler ve kurumların gündemin merak edilen konuları arasında bulunuyor. KPSS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasından sonra ise kaç puanla nereye atanacağı ise merak konusu. Peki KPSS lise mezunu 70 puanla nerelere atanır? Detaylar haberimizde... Belediyeler bünyesine ikamet şartı olmadan en az lise mezunları arasından kamu personeli alımı yapılmaktadır. Zabıta memuru, itfaiye eri, VHKİ, sekreter, düz memur ve kamu personeli alımlarına KPSS liseden 85 üzeri alan adaylar başvuru yapabilecek. Adaylar özel şartları da sağlaması durumunda ilanlara müracaatını yapabilir.
ADLİYE VE CEZAEVLERİNE MEMUR ALIMI
Adalet Bakanlığı ile CTE, yakın zamanda Türkiye geneli 10 bin kamu personeli alımı yapacak. En az lise mezunları arasından yapılacak memur alımında 70 KPSS şartı olacak ve alınacak sayının 5-20 katı arasında aday (kadroya göre değişiyor) mülakata çağrılacak. Bu nedenle KPSS 'den 85 üzeri alan adayların bu konudaki şansları oldukça yüksek.
ÜNİVERSİTELER
Üniversitelere yapılan sağlık personeli, büro personeli ve tekniker ile teknisyen kadrolara alımlar , KPSS sınırı olmadan yapılıyor. KPSS'den 85 üzeri alan adayların bu ilanlardaki şansı oldukça yüksek.
KPSS TERCİHLERİ İLE MEMUR ALIMI
KPSS tercihleri ile kamu kurumlarına en az lise mezunlarından memur ataması yapılacak. 30 Aralık günü başlayacak tercihlerde KPSS 'den 85 üstü alan adayların şansı oldukça yüksek.
BELEDİYE MEMUR ALIMI
Belediyeler bünyesine ikamet şartı olmadan en az lise mezunları arasından kamu personeli alımı yapılmaktadır. Zabıta memuru, itfaiye eri, VHKİ, sekreter, düz memur ve kamu personeli alımlarına KPSS liseden 85 üzeri alan adaylar başvuru yapabilecek. Adaylar özel şartları da sağlaması durumunda ilanlara müracaatını yapabilir.
DİĞER KURUMLARA ALIMLAR
KPSS 'den 85 üzeri alan aday,ar MSB, Diyanet, Jandarma, Sahil Güvenlik , Danıştay, Yargıtay ve daha birçok kurumun memur alımlarına başvuru yapabilecek.
MEMUR OLMAK İÇİN NE YAPMALI?
Adaylardan 2020 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.
KPSS'ye Kimler Girebilir?
KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.
KPSS'ye Neden Girilmelidir?
Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekir.
KPSS Sonuçları Ne kadar Süre İçin Geçerlidir?
Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
KPSS Nerelerde ve Ne Zaman Yapılmaktadır?
KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) iki ayrı oturumda Lefkoşa ile birlikte yaklaşık 150 sınav merkezinde yapılmaktadır. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de öğleden sonra başlatılmaktadır.
KPSS'nin Geçerli Sayılması İçin Neler Gereklidir?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kâğıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.