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    • 24.12.2020 16:22
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    Savunma Sanayii alanındaki 5 firma Tunus'a 150 milyon dolarlık yaptı

    Başkanı , yılın son günlerinde Tunus'a önemli gerçekleştirildiğini belirterek, "Başkanlığımız koordinasyonunda 5 firmamız toplam 150 milyon dolar tutarında ihracata imza attı." ifadesini kullandı.

    AA

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

    video konferans üzerinden Tunus ile Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    İHRACAT YAPAN FİRMALAR
    Savunma sanayisinin yılın son günlerinde Tunus'a önemli bir ihracat yaptığına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

    "Başkanlığımız koordinasyonunda 5 firmamız toplam 150 milyon dolar tutarında ihracata imza attı.

    TUSAŞ'ın ANKA-S İHA'ları,

    BMC'nin Kirpi ve Nurol Makina'nın Ejder Yalçın zırhlı araçları,

    Katmerciler'in tanker ve tank gibi çeşitli araçları,

    ASELSAN'ın elektro-optik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacak."
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    Haberler Güncel Savunma Sanayii alanındaki 5 firma Tunus'a 150 milyon dolarlık ihracat yaptı