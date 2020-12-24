Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
video konferans üzerinden Tunus ile Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
İHRACAT YAPAN FİRMALAR
Savunma sanayisinin yılın son günlerinde Tunus'a önemli bir ihracat yaptığına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:
"Başkanlığımız koordinasyonunda 5 firmamız toplam 150 milyon dolar tutarında ihracata imza attı.
TUSAŞ'ın ANKA-S İHA'ları,
BMC'nin Kirpi ve Nurol Makina'nın Ejder Yalçın zırhlı araçları,
Katmerciler'in tanker ve tank gibi çeşitli araçları,
ASELSAN'ın elektro-optik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacak."
1⃣ Tunus ile Savunma Sanayii İşbirliği Toplantımızı videokonferans yoluyla gerçekleştirdik.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 24, 2020
Savunma sanayiimiz yılın son günlerinde Tunus'a önemli ihracatlar gerçekleştirdi. Başkanlığımız koordinasyonunda 5 Firmamız toplam 150 Milyon dolar tutarında ihracata imza attı. pic.twitter.com/wvJB913zaX