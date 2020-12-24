Şaban Yılmaz'a kimdir? HSK kararnamesiyle İstanbul'a atanan başsavcı Şaban Yılmaz kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Şaban Yılmaz hakkında araştırma yapılıyor. Rize doğumlu Yılmaz daha önce Adalet Bakanlığı'nın birçok kadrosunda görev almıştı. Yılmaz son olarak 1,5 yıldır Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevini yürütüyordu.
ŞABAN YILMAZ KİMDİR?
1970 yılında Rize'de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Yılmaz, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.
ATAMASI YAPILAN BAŞSAVCILAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1'inci Dairesi tarafından çok sayıda hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapılan yeni bir kararname yayımlandı. Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.