HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu. İstanbul, Ankara, Mersin, Gaziantep gibi birçok ilde yeni atanan başsavcıların kim olduğu açıklandı. Hukukta yeni atamaların yapıldığı kararname ile duyuruldu. Yapılan açıklamada birçok başsavcının görev yerinin değiştiği görüldü. İstanbul Başsavcılığı görevine Şaban Yılmaz atandı. Peki ataması yapılan isimler kimler? İşte yeni başsavcılar listesi!
YENİ BAŞSAVCILAR KİMLER?
Hakimler ve Savcılar Kurulu detaylı çalışmasını sonuçlandırdı ve yeni başsavcıları atadı. Buna göre; boşta olan İstanbul Başsavcılığı görevine Adalet Bakanı Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1'inci Dairesi tarafından çok sayıda hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapılan yeni bir kararname yayımlandı. Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.
ŞABAN YILMAZ KİMDİR?
1970 yılında Rize'de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Yılmaz, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.