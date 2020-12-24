YENİ BAŞSAVCILAR KİMLER?

Hakimler ve Savcılar Kurulu detaylı çalışmasını sonuçlandırdı ve yeni başsavcıları atadı. Buna göre; boşta olan İstanbul Başsavcılığı görevine Adalet Bakanı Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1'inci Dairesi tarafından çok sayıda hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapılan yeni bir kararname yayımlandı. Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.