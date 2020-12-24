AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Alpay Gökçe de, "Zam yapalı 1 yıl oldu, o gün de 2 yıllık yaptık demiştiniz. Ulaşıma zam için teklif getirdiniz, kabul edilmedi, UKOME'de daha yüksek teklif getirdiniz, düşük olan kabul edildi. Utanmadan talimat falan yazmışsınız, tabi yalanla sizin gemi daha kolay yürüyor..." ifadelerini kullandı.

"İBB UKOME'NİN GÜNDEMİNİ İBB BAŞKANI BELİRLER"