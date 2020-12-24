Huzurlarınızda McLaren Sabre!

İngiliz süper otomobil üreticisi McLaren, pandemi nedeniyle para sıkıntısı yaşadı. Eski günlerine dönebilmek için Sabre adlı yeni bir model çıkardı. Merakla beklenen araç dün tanıtıldı. Hibrit motor seçeneğiyle gelmesi beklenen Sabre, 4 litrelik çift turbolu V8 motorla geldi. Araç bu motorla 824 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. 350 kilometre hıza ulaşabilen araba, McLaren'in bugüne kadarki en hızlı 2 kişilik modeli oldu.