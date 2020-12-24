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    Huzurlarınızda ! (Yurttan ve dünyadan haberler)

    İngiliz süper otomobil üreticisi , pandemi nedeniyle para sıkıntısı yaşadı. Eski günlerine dönebilmek için adlı yeni bir model çıkardı. Merakla beklenen araç dün tanıtıldı. Hibrit motor seçeneğiyle gelmesi beklenen Sabre, 4 litrelik çift turbolu V8 motorla geldi. Araç bu motorla 824 beygir güç ve tork üretiyor. 350 kilometre hıza ulaşabilen araba, McLaren’in bugüne kadarki en hızlı 2 kişilik modeli oldu.

    Huzurlarınızda McLaren Sabre!

    İngiliz süper otomobil üreticisi McLaren, pandemi nedeniyle para sıkıntısı yaşadı. Eski günlerine dönebilmek için Sabre adlı yeni bir model çıkardı. Merakla beklenen araç dün tanıtıldı. Hibrit motor seçeneğiyle gelmesi beklenen Sabre, 4 litrelik çift turbolu V8 motorla geldi. Araç bu motorla 824 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. 350 kilometre hıza ulaşabilen araba, McLaren'in bugüne kadarki en hızlı 2 kişilik modeli oldu.

    TESLA'YI APPLE'A SATACAKTIM


    TESLA'nın sahibi Elon Musk, şirketin en kötü döneminde Tesla'yı satmayı düşündüğünü itiraf etti. Musk bunun için Apple ile görüşmek istediğini ancak Apple CEO'su Tim Cook'un görüşmeye yanaşmadığını söyledi.

    FENOMENE 10 YIL İSTENDİ


    Yasa DIŞI yollardan sahiplendiği 3'üncü maymuna el konularak gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Meriç İzgi hakkında "zincirleme olarak kaçakçılık" suçundan 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

    ELİF BULUNDU


    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde evi terk eden ve yaklaşık 1 aydır haber alınamayan Elif Eylül Şen'e dün ulaşıldı. Genç kızın, 20 gün boyunca bir TIR'ın dorsesinde kaldığı ortaya çıktı. Şen'in kayıp olmasıyla alakalı ise 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, dün adliyeye yollandı.

    KIRMIZI KART!


    Adıyaman'da     dün trafik ekipleri, kent merkezinde sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu alanlarda dron ve fotokapan kurarak çalışma yaptı. Ekipler, uyarılara rağmen ışığı beklemeden geçen 10 kişiye 132'şer lira ceza yazdı.

    YÜREĞİNİZE SAĞLIK


    Adıyaman'daki Eskitaş köyünde görev yapan dört öğretmen, sosyal medya aracılığıyla yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede yaklaşık 300 öğrenci için çok sayıda kitap, giysi, oyuncak ve ayakkabı toplandı. Dün hediyelerine kavuşan miniklerin yüzünde gülücükler açtı.
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    Haberler Güncel Huzurlarınızda McLaren Sabre! (Yurttan ve dünyadan haberler)