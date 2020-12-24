Aksaray’da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesi kapsamında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent genelinde 2 iş yerinde kaçak ürün ve tütün maddesi olduğunu, bir şahsın da piyasaya sahte para süreceğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri 2 ayrı iş yerine ve bir şahsa yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda M.B. (21), İ.B. (41), İ.Ç. (40), Z.Ç. (27) ve M.K. (20) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 2 iş yerinde yapılan aramalarda farklı model ve markalarda 15 adet gümrük kaçağı İMEİ kaydı bulunmayan cep telefonu, 8 bin adet makaron, 248 adet nargile tütünü 31 adet 30 ml'lik elektronik sigara, 35 adet TAPDK bandrolü, 39 adet kaçak çay, 345 adet puro, 330 adet 125 gramlık nargile suyu tatlandırıcısı ve M.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 29 adet 100 TL toplamda 2 bin 900 TL değerinde sahte banknot ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli Aksaray Adliyesine sevk edildi.