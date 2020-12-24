Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere AÖF sınavları 21 Aralık'ta tamamlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı. Peki, AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? İşte detaylar...
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
21 Aralık'ta sona eren AÖF sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
KOPYA ÇEKENLERİN SINAVI GEÇERSİZ OLACAK
İnternet ortamında gerçekleştirilen AÖF güz dönemi ara sınavlarında telegram, zoom gibi grup konuşması uygulamaları vasıtasıyla ile kopya çekildiği açıklandı. Anadolu Üniversitesinin sanal kopya girişimlerini engellemek amacıyla özel bir sistem kurduğu yapılan duyuruda açıklandı. Açıklamada " 892 öğrencinin ilgili dersi geçersiz sayılmış olup sınava giren öğrencilerimiz hakkında değerlendirmeler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
İnternet ortamında gerçekleştirilen AÖF güz dönemi ara sınavlarında telegram, zoom gibi grup konuşması uygulamaları vasıtasıyla ile kopya çekildiği açıklandı. Anadolu Üniversitesinin sanal kopya girişimlerini engellemek amacıyla özel bir sistem kurduğu yapılan duyuruda açıklandı. Açıklamada " 892 öğrencinin ilgili dersi geçersiz sayılmış olup sınava giren öğrencilerimiz hakkında değerlendirmeler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
AÖF'de ders geçme notu 30 puan olarak belirtilmiştir. 30 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir. FF olan derlerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.
AÖF HARF NOTLARI NE ANLAMA GELİYOR?
AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC harf notlarının alınması demek o dersi geçmiş olduğunuz anlamına geleceğini ve bu dersleri tekrar almak zorunda olmadığınızı vurgulayalım.
Eğer sınav sonucuna göre aldığınız harf notunuz; CD, DC ve DD ise ve genel not ortalamanız 2.00 ve üzerindeyse o dersleri geçer, 2.00'ın altındaysa derslerden kalırsınız ve dersi tekrar seçmek durumunda kalırsınız. En çok merak edilen FF notu ise başarısız ders notudur. FF notunu alan bir öğrenci o dersten kalmıştır ve sonraki sene o dersi tekrar seçebilecektir.
NOT ORTALAMASI HESAPLAMA
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi her yıl öğrencilerine 30 krediyi geçmeyecek şekilde sınav tanımlaması yapar..
Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir.
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz.
Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.