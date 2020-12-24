KOPYA ÇEKENLERİN SINAVI GEÇERSİZ OLACAK

İnternet ortamında gerçekleştirilen AÖF güz dönemi ara sınavlarında telegram, zoom gibi grup konuşması uygulamaları vasıtasıyla ile kopya çekildiği açıklandı. Anadolu Üniversitesinin sanal kopya girişimlerini engellemek amacıyla özel bir sistem kurduğu yapılan duyuruda açıklandı. Açıklamada " 892 öğrencinin ilgili dersi geçersiz sayılmış olup sınava giren öğrencilerimiz hakkında değerlendirmeler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İnternet ortamında gerçekleştirilen AÖF güz dönemi ara sınavlarında telegram, zoom gibi grup konuşması uygulamaları vasıtasıyla ile kopya çekildiği açıklandı. Anadolu Üniversitesinin sanal kopya girişimlerini engellemek amacıyla özel bir sistem kurduğu yapılan duyuruda açıklandı. Açıklamada " 892 öğrencinin ilgili dersi geçersiz sayılmış olup sınava giren öğrencilerimiz hakkında değerlendirmeler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.