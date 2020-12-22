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    Başkan Erdoğan 'li 'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı

    ’li , ’nun partideki tek adam yönetimini görmedi. Başkan Erdoğan’a “Diktatör” diyerek hakaret etti. Hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmasına karar verildi.

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    Başkan , grup başkanvekili 'in küstah sözleri üzerine 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı , dava dilekçesinde, Özel'in basın toplantısında "Erdoğan'a yönelik, kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla, fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu"nu belirtti.

    Ankara 12. 'nde görülecek davada, Özel'in ve CHP'nin ağzıyla konuştuğu, belirtilerek, "Bu sözlerin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi ve hukuken himaye edilmesi mümkün değildir" denildi. Erdoğan için diktatör diyerek "Franco benzetmesi" yapan Özel, basın toplantısını sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.



    Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal 'na aynı hakaret nedeniyle dava açmıştı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı