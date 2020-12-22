Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP grup başkanvekili Özgür Özel'in küstah sözleri üzerine 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, dava dilekçesinde, Özel'in basın toplantısında "Erdoğan'a yönelik, kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla, fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu"nu belirtti.
Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek davada, Özel'in ve CHP'nin FETÖ ağzıyla konuştuğu, belirtilerek, "Bu sözlerin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi ve hukuken himaye edilmesi mümkün değildir" denildi. Erdoğan için diktatör diyerek "Franco benzetmesi" yapan Özel, basın toplantısını sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.
Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na aynı hakaret nedeniyle dava açmıştı.