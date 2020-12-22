Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay'daki son durumu dair açıklamalarda bulundu. Söz konusu illerde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladığını ifade eden Bakan Koca, "hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor" dedi.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında satır başları;
İzmir, Trabzon, Samsun, Hatay Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu İllerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında satır başları;
İzmir, Trabzon, Samsun, Hatay Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu İllerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor.
İzmir'de günlük vaka sayısında son bir hafta içinde %30 azaldı. Yatak doluluk oranı %57, yoğun bakım doluluk oranı %77. TRABZON'DA vaka sayıları %25 düştü, yatak doluluğu %52, yoğun bakım doluluğu %72. İZMİR ve TRABZON'DA tedbirleri sürdürmeliyiz.
Samsun'da vaka sayısında %35 düşüş oldu. Yatak doluluğu %62, yoğun bakım doluluğu %80. HATAY'DA vaka sayısında %40 düşüş gerçekleşti. Yatak doluluğu %85, yoğun bakım doluluğu %77. SAMSUN ve HATAY'DA Ağır hasta yükü yüksek. Tedbirlere ısrarla uyalım.