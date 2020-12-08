





Günlük vaka sayısı 30 bin olmasına rağmen devlet önlemler alırken İBB'de bulaşı önlemek için alınan önlemler çok kısıtlı. Bu durum toplu taşımaya binen vatandaşların yoğun olduğu saatlerde içler acısı hale geliyor. Vatan-daşlar tıklım tıklım ve sosyal mesafesiz yolculuk yaparken garajlarda bekleyen metrobüsler İBB'nin vatandaşı ne kadar hiçe saydığını açıkça gösteriyor. 600 metrobüs aracı bulunan İBB, kullanım yarı yarıya düşmesine rağmen yoğunluğu düşüremiyor. İBB verilerine göre, son bir yılda İstanbullular'ın metrobüsü kullanma oranı yarı yarıya düştü. Metrobüs başına yolcu sayısının da yine yarı yarıya düştüğü iddia edilse de yoğunluğun devam etmesi dikkat çekiyor.