Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF NOT ORTALAMA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Açıköğretim not ortalama hesaplama nasıl yapılır, ders nasıl geçilir, dersten hangi harfle kalınır, şartlı ve koşullu geçme gibi birçok detay aşağıda belirtilmiştir. AÖF mevzuatında ders geçme detayları şu şekilde belirtilmiştir;

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi her yıl öğrencilerine 30 krediyi geçmeyecek şekilde sınav tanımlaması yapar..

Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir.





Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz.

Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.