Ertuğrul Bey kimdir, türbesi nerede soruları hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Kayı Obası'nda acı dolu anlar yaşanacak. Ertuğrul Gazi'nin vefatı başta evlatları olmak üzere tüm oba halkını kahredecek. Cenaze töreninde ise gözyaşları sel olup akacak. Dizinin izleyicileri Türk tarihinin önemli simalarından birisi olan Ertuğrul Bey'in hayatını merak ediyor. Peki, Ertuğrul Gazi kaç yaşında, nerede öldü? İşte hayatı...

ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NASIL ÖLDÜ?

Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etmiştir. Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.

İşte Ertuğrul Gazi'nin hayatına dair bilinmesi gereken bilgiler...