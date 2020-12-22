Teknoloji ve savunmada rakiplerine hızla fark atan Türkiye, yeni bir yazılımla daha dikkatleri üzerine çekti. Türkiye İHA/SİHA, İnsansız Helikopter derken şimdi de SPEWS-2 Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi geliştirdi.
SAVAŞ UÇAKLARINDA DA KULLANILABİLECEK
SPEWS-2 Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi ile Türkiye savunma sanayide yeni bir çağ başlattı
AN/ALQ-178 (V)5+, F-16 Blok 50C savaş uçaklarında kullanılmak üzere ASELSAN ana yükleniciliğinde MİKES ve BAE Systems IESI ile tarafından geliştirilen ve gelişmiş bir kendini koruma sistemidir. F-16C Blok-50 uçaklarında kullanılmak üzere 60 adet Elektronik Harp (EH) kendini koruma sisteminin teminini kapsıyor. SPEWS-II sistemi radar ikaz almacı ve RF karıştırıcıdan müteşekkildir.
SPEWS-2 Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi'nin görevi; platform üzerindeki diğer aviyonikler ve karşı tedbir salma sistemi ile uyumlu olarak çalışarak, tehdit radarlarını tespit, teşhis, karıştırma ve aldatma fonksiyonlarını yerine getirmektir.
AN/ALQ-178 (V)5+, kullanıcıya anlık durum bilgisi sağlayan Radar İkaz Alıcısı (RİA) ve buna entegre olarak çalışan aldatıcı/RF karıştırıcı alt sisteminden oluşan bir kendini koruma süitidir. AN/ALQ-178 (V)5+ içerisinde bulunan Atım Kontrol İşlemcisi (AKİ), etkili bir korunma sağlamak amacıyla uçak üzerinde bulunan chaff/flare atım sistemlerini kontrol eder.
TÜRK F-16 BLOK 50C UÇAKLARI ÜZERİNDE TEST EDİLDİ
AN/ALQ-178 (V)5+, göreve uygun olarak uçuş hattında programlanabilme özelliğine sahiptir. Sistem'in, Tehdit Veri Kütüphanesi program güncellemeleri, Görev Veri Dosyası Üreteci ile yapılabilmektedir. Uçuş sonrası analizler için ise veri toplama amaçlı Kayıt Modu bulunmaktadır.
Sistem, LRU seviyesinde hata izolasyonu sağlayacak kapsamda Cihaz İçi Test (CİT) kabiliyetine sahiptir.
AN/ALQ-178 (V)5+'in tasarım, test ve tüm kalifikasyonu Amerikan Askeri Standartları'na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Her bir sistem gereksinimi Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı katılımıyla doğrulanmış ve sistem performansı Türk F-16 Blok 50C uçakları üzerinde test edilmiştir.
TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİ
Testlerde, yakın geçmişte güncel tehditlerle faal hale getirilen EHTES'te yerleşik beş adet yerden havaya füze ve silah sistemi radarı ile 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından sağlanan bir adet F-4 uçağı ve bir adet F-16 uçağı da tehdit olarak kullanıldı.
Beş farklı pilotun komuta ettiği, üç farklı F-16 uçağı ile toplam 22 sorti yapılarak SPEWS-II Sistemi toplamda 40 saati aşkın bir süre boyunca aynı anda aktif olan hava ve yer tehditleriyle test edildi. Uzun uçuş saatleri boyunca sergilediği yüksek performansı, istikrarlı ve güvenilir sonuçlar vermesi, algılama ve karıştırma etkinliğinin yüksekliği ile SPEWS-II Sistemi, filo komutanının da aralarında bulunduğu pilotlardan tam not aldı.
MIL-E-5400 Class 2'ye uygun olan sistemin tasarımında, güvenilirlik için MIL-STD 785, yazılım için MIL-STD 498, idame edilebilirlik için MIL-STD 470 ve kalifikasyon için de MIL-STD-810 standartları uygulanmıştır.
GÜVENİLİR VE İDAME EDİLEBİLİR
Düşük arıza oranı ve hızlı tamir imkanı
Kapsamlı Cihaz İçi Test (CİT)
Özel tasarım ekipman ve Cihaz İçi Test ile hat seviyesi bakım
Otomatik Test Cihazı ile üs ve depo seviye bakım
SAVAŞ UÇAKLARINDA KULLANILMAYA ELVERİŞLİLİK AÇISINDAN TAM KALİFİKASYON
Uçuş Güvenliği (SOF) sertifikalı
Aviyonik entegrasyonu/uyumlaştırılması
Performans optimizasyonu
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
AN/ALQ178, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki uçaklar için geliştirilmiş bir kendini koruma sistemidir.
Radar İkaz Alıcısı (RİA) ve her türlü yer destek sistemleri ASELSAN tarafından geliştirilmiştir
Sistem entegrasyonu ve uçak aktivasyonları ASELSAN tarafından gerçekleştirilmiştir
Elektronik Karşı Tedbir (EKT)
Elektronik karıştırma ile koordineli chaff/flare atımı
RİA, EKT ve sarfedilebilir mühimmatın tek entegre sistemde yönetimi
Hatta programlanabilirlik
Uçak silah sisteminin entegre bir parçası
Uçak aviyonikleri ile tam entegrasyon
Uçak gövdesi içine monte edilebilir
Uçuş sonrası analiz için radar sinyallerinin özel kayıt modu
Seri üretim ASELSAN tarafından yapılmıştır
Modüler tasarımı, diğer platformlara uyarlanabilirliği sağlamaktadır
RADAR İKAZ ALICISI (RiA)
Tehdit belirleme, pilot uyarma ve otomatik karşı tedbir yönetimi
Güçlü ve çoklu görev çoklu alıcı yapısı
Modern tehditlere karşı tam yeterlilik (yüksek hassasiyet, kesin parametre ölçümü, hızlı karşı tedbir uygulama, düşük yanlış alarm oranı)
ELEKTRONİK KARŞI TEDBİR (EKT)
Yüksek Etkili Yayın Gücü
Modern tehditlere karşı düşük gürültülü güç yükselteci
Her çeşit radar tehdidine karşı Elektronik Karşı Tedbir
Aynı anda çoklu tehdit karıştırabilme özelliği
KARŞI TEDBİR ATIM SİSTEMİ
Chaff/Flare atımının otomatik kontrolü