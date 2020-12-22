SPEWS-2 Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi'nin görevi; platform üzerindeki diğer aviyonikler ve karşı tedbir salma sistemi ile uyumlu olarak çalışarak, tehdit radarlarını tespit, teşhis, karıştırma ve aldatma fonksiyonlarını yerine getirmektir.

AN/ALQ-178 (V)5+, kullanıcıya anlık durum bilgisi sağlayan Radar İkaz Alıcısı (RİA) ve buna entegre olarak çalışan aldatıcı/RF karıştırıcı alt sisteminden oluşan bir kendini koruma süitidir. AN/ALQ-178 (V)5+ içerisinde bulunan Atım Kontrol İşlemcisi (AKİ), etkili bir korunma sağlamak amacıyla uçak üzerinde bulunan chaff/flare atım sistemlerini kontrol eder.