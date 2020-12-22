AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısının iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu