Ankara'da korkunç kaza! 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulus'tan Pursaklar istikametine giden E. B. yönetimindeki 35 FA 989 plakalı otomobil, C.A. idaresindeki 06 DF 6297 plakalı ekmek yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile otomobil içerisindeki iki kişi yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere sevk etti.

Kazada ağır yaralanan sürücü E. B. ile aynı araçta bulunan A. P. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.