Başarılı operasyonlar sonucu ağır kayıplar veren terör örgütü PKK, sözde Van eyalet sorumlusu Orhan Ürek ile sözde Botan saha halkla ilişkiler sorumlusu Cumhur Karuma'nın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmesini örgüt üyelerinden gizledi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, son dönemde yurt içinde ve yurt dışında güvenlik güçlerince yapılan etkili operasyonlarla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK'nın içine düştüğü çaresizlik, örgütteki dağılma sürecini hızlandırdı.

Etkisiz hale getirilen üst düzey örgüt mensuplarının yerini dolduramayan, örgüte eleman temin etmekte zorlanan PKK'nın sözde yöneticileri, kendi mensuplarının de hedefi haline gelmeye başladı.

Irak ve Suriye'den gönderilen örgüt mensuplarının Türk güvenlik güçlerinin aralıksız düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirileceğine artık kesin gözüyle bakılan terör örgütünde, teröristler Türkiye'ye gelmek istemiyor. Örgütün baskısıyla Türkiye'ye gönderilen teröristler, çevresindekilerle vedalaştıktan sonra bulundukları kamplardan ayrılıyor.

Dağılma sürecinde olan örgütteki üyelerinin moral bozukluğunu düzeltmeye çalışan ve teslim olan terörist sayısının daha da artmasından endişe duyan PKK'nın sözde yöneticileri, son dönemde sözde üst düzey sorumlularının operasyonlarda etkisiz hale getirildiği bilgisini kendi mensuplarından bile saklıyor.

Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Ekim ayında Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki sözde Van eyalet sorumlusu Orhan Ürek ile turuncu kategorideki sözde Botan saha halkla ilişkiler sorumlusu Cumhur Karuman'ın ölümlerini açıklayamayan Kandil tarafından, bu kişilerin etkisiz hale getirildiğini gizlemek amacıyla yeni görevlendirme de yapılmadı.