İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı" dedi.



Vali Yerlikaya açıklamasının devamında; "Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

#Covid_19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık.



Hastanede yatan sayısı %4️⃣0️⃣ oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %2️⃣5️⃣ oranında azaldı.



Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz. pic.twitter.com/tx0olslQJq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 22, 2020