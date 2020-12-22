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    • 22.12.2020 11:00
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    : Ali Yerlikaya: İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık

    haberine göre virüs vakalarının yoğun gözlendiği 'un yaptığı paylaşımda, "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı" açıklamasında bulundu.

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    Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı" dedi.

    Vali Yerlikaya açıklamasının devamında; "Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık