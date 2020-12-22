İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı" dedi.
Vali Yerlikaya açıklamasının devamında; "Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." ifadelerine yer verdi.
#Covid_19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 22, 2020
Hastanede yatan sayısı %4️⃣0️⃣ oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %2️⃣5️⃣ oranında azaldı.
Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz. pic.twitter.com/tx0olslQJq