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    • 21.12.2020 18:01
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    Son dakika Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 azaldı

    Gelen son dakika haberine göre, Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'daki pozitif vaka sayısının geçen haftaya göre yüzde 40 düştüğünü açıkladı. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla detayları bildirdi.

    DHA
    İstanbul Valisinden sevindiren haber

    Son dakika haberi... Koronavirüs vaka sayısında İstanbul özelinde sevindiren haber geldi.

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    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da pozitif vakaların geçen hafta yüzde 40 oranında azaldığını, en hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçenin Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar olduğunu açıkladı.

    18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlendi. Vali Yerlikaya toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a ait bazı verileri açıkladı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında "18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul'da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta %40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy, Beyoğlu, Avcılar" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Güncel Son dakika İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 azaldı