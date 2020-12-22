Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

ABD'NİN S-400 YAPTIRIMLARI

"Hava savunma sistemi için bize Rusya olumlu cevap verdi. ABD'nin yaptırımın herhangi bir zararı olmaması için elimizden geleni yapacağız. Başka NATO olmak üzere beraber yapacağımızın faaliyetlerin olumsuz etkileneceğini bildirmek isteriz. ABD, bu yanlış karardan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Biz kararın düzeltilmesini bekliyoruz. Şu an ülkemizde bulunan S-400'lerin kontrolleri yapılıyor.