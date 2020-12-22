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    • 23.12.2020 00:58
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    Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Ahmet Özhan’dan ’li 'de ' skandalı'na tepki: Bu kepazeliğin önü kesilmeli

    Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Ahmet Özhan 'nin töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumasına ve kadın-erkek yapılan sema gösterisine tepki gösterdi.

    Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Ahmet Özhan 'nin töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumasına ve kadın-erkek yapılan sema gösterisine tepki gösterdi.

    KABUL EDİLİR HİÇBİR YANI YOK
    Özhan, bu durumun kabul edilebilir hiçbir yanı olmadığını belirterek, "Burada bir suiniyet varsa, yani şu anda İBB'de kaim olan irade bu işin ifsad edilmesi, bu işin kepazelik haline getirilmesi için özellikle seçtiği bir grup tarafından yapıldıysa teessüf ederim." ifadelerini kullandı.

    BU KEPAZELİKLERİN ÖNÜ KESİLMELİ
    Özhan ayrıca bir kararname çıkartılarak bu durumun engellenmesi gerektiğini belirterek, "Bu kepazeliklerin önü kesilmeli" dedi.

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    Haberler Güncel Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Ahmet Özhan’dan CHP’li İBB'de 'Şeb-i Arus skandalı'na tepki: Bu kepazeliğin önü kesilmeli