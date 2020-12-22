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    • 22.12.2020 11:44
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    Eski Yargıtay üyeleri , ve ile firari 'in yargılanmalarına başlandı

    üyeliği suçundan hapis cezası alan eski Yargıtay üyeleri , ve ile firari sanık 'in, "görevi kötüye kullanma" suçu yönünden sıfatıyla nde yargılanmasına başlandı. Dönemin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan kararda imzası bulunan Yargıtay 14. Ceza Dairesinin eski üyelerinin, "Kurtoğlu'nun terfisine engel olarak örgüt mensubu eski tuğgeneral 'nun generalliğe terfisi için suç uydurup, Kurtoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları" iddia ediliyor.

    AA
    3 üye 1 firari! Saat 10:00'da başladı

    heyetinin olarak görev yaptığı davanın ilk duruşması saat 10.00'da başladı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ile 'ın avukatı katılıyor.

    Duruşmada, suçtan zarar gören Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da hazır bulundu.

    Yargılamada, iddia makamında Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Çiftçi bulunuyor.

    Duruşmanın başında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Duruşmayı izleyen basın mensupları, HES kodlarının kontrolünün ardından salona alındı.

    Anayasa Mahkemesi Başkanı 'ın başkanlık ettiği heyete, görev süresi dolan üye Serdar Özgüldür katılmıyor.

    Kovid-19 tedbirleri kapsamında üyeler, Yüce Divan Salonu'ndaki kendilerine ayrılan yere iki sıra halinde oturdu.

    Duruşma öncesi heyetin oturma düzeniyle ilgili açıklama yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, duruşmanın Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapıldığını hatırlattı. Arslan, "Bu nedenle heyetin oturma düzeni iki sıra halinde oldu. Tüm heyetin bu kürsüde oturmaları gerekiyordu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında böyle olması gerekti. Umarız ülkemiz bu salgın belasından kurtulur." dedi.

    Anayasa Mahkemesi heyetinin Yüce Divan olarak görev yaptığı davada, ceza davası prosedürü izleniyor.

    Dönemin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan kararda imzası bulunan Yargıtay 14. Ceza Dairesinin eski üyelerinin, "Kurtoğlu'nun terfisine engel olarak örgüt mensubu eski tuğgeneral 'nun generalliğe terfisi için suç uydurup, Kurtoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları" iddia ediliyor.

    Eski yüksek yargıçların, görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmaları isteniyor.

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    Haberler Güncel Eski Yargıtay üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile firari Kenan Karabeyeser'in yargılanmalarına başlandı