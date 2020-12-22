O FİRMA İLE ANLAŞMA YAPILDI

Firmanın odaklandığı temel teknoloji ve çözüm, bir platformu insansızlaştırabilme yeteneği. 190 kilograma kadar iki insan taşıyabilen ve 3 saat kadar havada kalabilen bir platform satın alınarak, Belarus menşeli bir mühendislik firmasıyla iş birliği yapılarak dönüşüm süreci başlatıldı.