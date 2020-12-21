Teşkilatçı kurye bu sefer de bekçi yumrukladı! Savunması ise pes dedirtti: Ben hiçbir şey yapmadım

Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu, bu sefer de bekçi T.A.'ya, "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" şeklinde bağırarak saldırdığı iddia edildi.