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    • 21.12.2020 00:29
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    • 21.12.2020 00:47
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    "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan bu kez de bekçiye saldırdı: "Sizi buraya gömerim"

    'da denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren ve "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye bu kez de bekçilere "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek saldırdı. Öfkeli kurye Cihan Aksu, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.


    İstanbul Tuzla'da eylül ayında denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezasıyla istemiyle tutuksuz yargılaması süren kurye Cihan Aksu, Gece Kartalları diye bilinen bekçiye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.



    KISITLAMAYA RAĞMEN MASKESİZ
    Alınan bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında denetim yapan Gece Kartalları diye bilinen bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz dolaşan kurye Cihan Aksu'ya cezai işlem uygulamak istedi.



    BEKÇİYE YUMRUK ATARKEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!
    Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu, bu sefer de bekçi T.A.'ya, "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" şeklinde bağırarak saldırdığı iddia edildi.

    Cihan Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.


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