



BEKÇİYE YUMRUK ATARKEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu, bu sefer de bekçi T.A.'ya, "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" şeklinde bağırarak saldırdığı iddia edildi.



Cihan Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.







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