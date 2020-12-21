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    • 21.12.2020 15:07
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    lı fenomen Milad Hatamabadi Farahani yeniden gözaltında! İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek

    'de tur atan ve bu görüntüleri hesabından paylaşan uyruklu fenomeni yeniden gözaltına alındı. Farahani il göç idaresine teslim edilecek. Sosyal medya fenomeni olan kişi daha önce Ferrari marka lüks aracı ile 5 liraya karpuz satmaya kalkınca ceza yemişti

    DHA


    Kağıthane'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni
    Mılad Hatamabadi F. gözaltına alınmış ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

    Sorumlu polis memuru da olayla ilgili görevden uzaklaştırılmıştı.



    Sosyal medya fenomeni dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü polislerince Kağıthane'de bulunan evinde gözaltına alındı.



    Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Mılad Hatamabadi Farahani göç idaresindeki işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edilecek.

    Sosyal medya fenomeni olan kişi daha önce Ferrari marka lüks aracı ile 5 liraya karpuz satmaya kalkınca ceza yemişti.

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    Haberler Güncel İranlı fenomen Milad Hatamabadi Farahani yeniden gözaltında! İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek