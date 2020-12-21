Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.12.2020 00:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.12.2020 00:44
    ABONE OL

    Son dakika: Yargılandığı terör davasında hapis cezasına çarptırılan 'li 'da gözaltına alındı

    Son dakika haberi... 'li 'da yargılandığı terör davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Güven Diyarbakır'da gözaltına alındı.

    AJANSLAR

    Son dakika haberi... Yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

    MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 Haziran günü milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari eski milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, yargılandığı Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarpıtıldı.

    HDP'Lİ GÜZEL'İN EVİNDE YAKALANDI
    Leyla Güven hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararının verilmesinin ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Ekipler, yaptıkları arama çalışmalarında Güven'in, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde olduğunu saptadı.

    Güzel'in belirlenen adresine düzenlenen operasyonda Leyla Güven, yakalanarak gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Güven, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Yargılandığı terör davasında hapis cezasına çarptırılan HDP'li Leyla Güven Diyarbakır'da gözaltına alındı