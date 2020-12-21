Antalya'da bir tuhaf hırsızlık! Beni öldürecekler dedi taksiyi çalıp kaza yaptı... Taksi şoförü baygınlık geçirdi

Bugün Antalya'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Celal Açıkel isimli vatandaş bir taksiye koşarak girdi anahtarı üzerinde olan arabayı çalıştırıp kaçtı. Daha sonra kaza yapmasıyla polis ekiplerine yakalanan Açıkel "Canıma kast ettiler, takip ediyorlar. Beni kovalıyorlar. Çünkü beni öldürmek istiyorlar. Zor durumda kaldım, o yüzden kaçmak zorunda kaldım." dedi. Taksi şoförü ise baygınlık geçirdi.