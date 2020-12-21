HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve batı kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nın kuzey kıyıları aralıklı hafif yağmurlu

KIRKLARELİ 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu