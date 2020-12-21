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    • 22.12.2020 06:19
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    Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! Kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 22 Aralık

    Bugün hava nasıl olacak? Sorusunu araştıranlara cevap Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. MGM'den gelen son tahminlere göre, 'un , , , , , , ve çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. 'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Peki yurt genelinde nasıl olacak? Hangi illerimizde kar hangi illerimizde yağmur bekleniyor? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre hava durumu raporu.

    Günlük hava durumu raporu son değerlendirmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya, Kırşehir, Sivas ve Şanlıurfa çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey kıyıları, Eskişehir, Kırıkkale ve Yozgat'ın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve batı kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE 5°C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL 7°C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nın kuzey kıyıları aralıklı hafif yağmurlu

    KIRKLARELİ 4°C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ 9°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

    EGE
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR -1°C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DENİZLİ 5°C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR 7°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MUĞLA 3°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısının iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ADANA 7°C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA 11°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    HATAY 10°C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA 1°C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, Kırşehir çevreleri ile Eskişehir ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinin hafif yağmurlu, Sivas çevreleri ile Yozgat'ın güney ilçelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus ile beraber buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

    ANKARA -1°C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ÇANKIRI 1°C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ESKİŞEHİR 0°C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ilçeleri hafif yağmurlu

    KONYA 0°C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU 2°C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    DÜZCE 4°C, 8°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    KASTAMONU 0°C, 2°C
    Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    ZONGULDAK 5°C, 7°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    AMASYA 1°C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜMÜŞHANE 0°C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    SAMSUN 5°C, 9°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    TRABZON 7°C, 12°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

    ERZURUM -5°C, -2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KARS -8°C, -2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    MALATYA -1°C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    VAN -2°C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 4°C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    GAZİANTEP 5°C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SİİRT 2°C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

    ŞANLIURFA 9°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
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    Haberler Güncel Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! Kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 22 Aralık hava durumu