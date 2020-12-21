21 Aralık Jüpiter Saturn kavuşmasında neler yaşanacak? 21 Aralık’ta yeni bir çağ mı başlıyor?

Her yıl belli tarihlerle ilgili astrolojik olarak iddialar ve kehanetler konuşuluyor. Bu kez gözler 21 Aralık'a çevrilmişti ve beklenen gün geldi. Bu gece uzun yılların ardından Jüpiter Saturn kavuşumu gerçekleşecek ve bu olayın insanları, dünyayı nasıl etkileyeceği merak edilenler arasında yer aldı. Peki 21 Aralık'ta yeni bir çağ mı başlıyor? En uzun gecenin yaşanacağı bu günde elektrik kesintilerinin yaşanacağı, astreoidin tehlikesi gibi daha pek çok komple teorisi yer alıyor. işte ayrıntılar…
21 ARALIK'TA NELER OLACAK?
LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak.
Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.
Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.
Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.
Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.
21 ARALIK ELEKTRİKLER KESİLECEK Mİ?
Komplo teorisyenlerine göre 21 Aralık'ta güneşte patlama yaşanabileceği ve dünyadaki elektronik cihazların zarar görebileceği belirtilse de bu konuda bilimsel bir açıklama bulunmuyor.
Jüpiter Satürn Kavuşumu
Jüpiter ve Satürn yaklaşık 20 yılda bir kavuşum yaparlar. 2020 de kavuşum yaptıkları yıllardan biri olacak. Bu ağır hareket eden iki gezegenin kavuşumu önemli sayılır ve Büyük Kavuşum ismiyle de anılır.
İki dev, birbirine büyük kavuşum için yaklaşıyor. Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin görkemli buluşması, yarından başlayarak, Kış Gündönümü olan 21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanacak. Ezoterik astrolojide, gezegen çifti oldukları anlarda, Jüpiter ve Satürn'e "Zaman İşaretçileri" adı verilmiştir. 20 yılda bir gerçekleşen kavuşum zamanları, önemli elektromanyetik tesirler içerebilir.
Eski dünyanın, eski gelenek ve irfanlarının çoğunda ve Kepler'in de belirttiği üzere, tarihteki büyük olayların, 800 yılda bir Jüpiter- Satürn kavuşumlarının katlarını kullanarak gerçekleştiğinin iddia edilmesi ve olgunun, ayni zamanda tuhaf olaylarla ilişkilendirilmesi ilginçtir.
Jüpiter Satürn, 1781'e kadar, gözlemlenebilen en dıştaki iki gezegendi. Bu sebeple onlara "zamanı işaretleyenler" dendi. Kavuşumlarına "Büyük Kavuşum" ismi verildi. Eski Astrologlar bu "Büyük Kavuşumu" inceleyerek doğa olaylarını, iklim değişimlerini, savaşları, kıtlıkları ve devletlerin siyasi gelişmelerini öngördüler.
Jüpiter ve Satürn 20 yılda bir kavuşur ve "küçük dönemleri" başlatır.
200 yılda bir element değiştirir ve "büyük çağları" oluşturur.
800 yılda bir döngüyü tamamlayıp "dev devirleri" meydana getirir.
Gerçekte de, bu döngü ile gerçekleşen kavuşumların, Dünya üzerindeki tesirlerine olan inanç ve beklentiler 16. yüzyılın sonlarında, "Kıyamet Günü"ne uzanan yorumlamalara açılmıştı.
HAVA ÇAĞI NE DEMEK?
21 Aralık tarihinde meydana gelecek olan Jüpiter ve Satürn kavuşumu ile 200 yıllık Hava çağı başlayacak. Bir önceki Toprak çağı idi. Elementlerin yönlerle alakasına bakacak olursak da toprak KUZEY demektir. Ve gerçekten bu süreçte güç hep Kuzey ülkelerindeydi. Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa gibi. NATO'nun bile adı aslında Kuzey Atlantik Operasyonu'dur. Fakat şimdi Hava çağı başlıyor ve hava da DOĞU demektir. Yani Çin, Rusya, Hindistan ve belki de Türkiye olur. Geçen sene Notre Dame Katedrali'nin yanması ile Ayasofya'nın açılması sembolik seviyede bu 200 yıllık Hava Çağının sembolleridir.
Bu iki gezegen de yavaş hareket eden gezegenler ve kavuşumlarını her zaman aynı yıl aralığında yapıyorlar. Jüpiter kendisi 12 yılda bir dönen bir gezegendir. Plüton ise ondan daha yavaş olduğu için kendi dönüşünü Jüpiter'e dayatıyor. Bu nedenle 12 yılda bir kavuşumları meydana geliyor. Fakat bu döngünün en önemli etkisi diğer kavuşumlarla beraber olmasıdır. Çünkü 36 yılda bir meydana gelen Satürn Plüton döngüsü ve 20 yılda bir meydana gelen Jüpiter Satürn kavuşumu da var. Fakat bu sefer ki Satürn ve Plüton kavuşumu 20 yıldan daha uzun sürecek, çünkü element değiştiriyor. 200 yılda bir element değiştiriyor ve bu nedenle de 20 yıldan daha uzun sürecek. Bütün bu etkiler aslında 86.000 yılda bir olacak bir etkileşim oluyor.