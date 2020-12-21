21 Aralık Jüpiter Saturn kavuşmasında neler yaşanacak? 21 Aralık’ta yeni bir çağ mı başlıyor?

21 ARALIK ELEKTRİKLER KESİLECEK Mİ?

Komplo teorisyenlerine göre 21 Aralık'ta güneşte patlama yaşanabileceği ve dünyadaki elektronik cihazların zarar görebileceği belirtilse de bu konuda bilimsel bir açıklama bulunmuyor.

Jüpiter Satürn Kavuşumu

Jüpiter ve Satürn yaklaşık 20 yılda bir kavuşum yaparlar. 2020 de kavuşum yaptıkları yıllardan biri olacak. Bu ağır hareket eden iki gezegenin kavuşumu önemli sayılır ve Büyük Kavuşum ismiyle de anılır.

İki dev, birbirine büyük kavuşum için yaklaşıyor. Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin görkemli buluşması, yarından başlayarak, Kış Gündönümü olan 21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanacak. Ezoterik astrolojide, gezegen çifti oldukları anlarda, Jüpiter ve Satürn'e "Zaman İşaretçileri" adı verilmiştir. 20 yılda bir gerçekleşen kavuşum zamanları, önemli elektromanyetik tesirler içerebilir.