Ahmet Erdoğan kimdir? Başkan Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan vefat etti!

Ahmet Erdoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Başkan Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde vefat eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, yakınları tarafından kara yoluyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, buradan da uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.
RİZE'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Uçaktan alınarak cenaze aracına konulan Erdoğan'ın cenazesini, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu karşıladı.
Erdoğan'ın cenazesi, daha sonra kara yoluyla memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürüldü.
AHMET ERDOĞAN KİMDİR?
Ahmet Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamını yitiren ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğludur. 73 yaşında olduğu bilinen Erdoğan, Kocaeli Başiskele'de yaşamını sürdürüyordu ancak 20 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti.
Bir süredir Kocaeli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Ahmet Erdoğan, 20 Aralık'ta durumunun kritikleşmesi sonrası vefat etti. İki yıl önce de kalbine stent takıldığı biliniyor. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürülerek Dumankaya köyünde defnedilecek.