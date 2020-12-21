Ahmet Erdoğan kimdir? Başkan Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan vefat etti!

Ahmet Erdoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Başkan Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde vefat eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, yakınları tarafından kara yoluyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, buradan da uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.